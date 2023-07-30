رسميًّا: الفرنسي "آلان سانت ماكسيمين" أهلاوي لـ3 مواسم

وبذلك يكون الأهلي قد دعم صفوفه بقوة بعد العودة سريعًا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوارد ميندي من تشيلسي.