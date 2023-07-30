رسميًّا: الفرنسي "آلان سانت ماكسيمين" أهلاوي لـ3 مواسم

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقدَه رسميًّا مع الفرنسي "آلان سانت ماكسيمين"، القادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ من أجل تمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتدّ حتى 2026.
وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "أنهت شركةُ نادي الأهلي إجراءاتِ التوقيع مع اللاعب الفرنسي "آلان سان ماكسيمان" قادمًا من نادي "نيوكاسل الإنجليزي".
وأضاف البيان: "يمتدُّ عقد اللاعب ماكسيمين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك حتى نهاية الموسم الراضي 2025/ 2026م.
وتابع البيان: "جرت مراسم توقيع عقد انتقال اللاعب الفرنسي "آلان سان ماكسيمين" بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي، يزن الشريف، في النمسا".
وبذلك يكون الأهلي قد دعم صفوفه بقوة بعد العودة سريعًا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوارد ميندي من تشيلسي.