جدة تستعد لانطلاق النسخة الافتتاحية من نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم

تستعد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاحتضان منافسات النسخة الافتتاحية من نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، حيث تقام البطولة في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، مع انطلاق أولى المواجهات يوم غد في الساعة 3 مساءً بين الفرنسي آرثر فيلس، والإيطالي لوكا ناردي.
وتتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة التنس لعروس البحر الأحمر مع استعداد 8 من نخبة لاعبي الرياضة عالميًا تحت سن 21 عامًا للمنافسة على لقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس والتي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار. ومن المواهب التي شاركت فيها سابقًا، تبرز أسماء كل من: الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً والفائز ببطولتين كبرى (جراند سلام)؛ والإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالمياً؛ واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالمياً، مع تقديم الحدث لمجموعة من الابتكارات الجديدة التي تُشكّل مستقبل رياضة التنس.
وتتميّز البطولة في نسختها الحالية التي تستمر حتى يوم السبت القادم، بعدّة ابتكارات من بينها عدم إجراء عمليات الإحماء في الملعب، وبدء المباريات مباشرة بعد رمية العملة المعدنية، وتقليل وقت الإرسال (8 ثوان بين الإرسال الأول والثاني). والسماح للاعبين بتتبع وتصور البيانات خلال اللعب عبر الأجهزة القابلة للارتداء.
القرعة
ونتيجة القرعة، يتواجه في المجموعة الخضراء كل من فيلس وستريكر، وناردي ضد فلافيو، ويتصدر الفرنسي لوكا فان آش البالغ من العمر 19 عاماً المجموعة الحمراء التي يتنافس فيها أليكس ميكيلسن وحمد ميديدوفيتش وعبدالله شلباية.
أول حدث عالمي
وتعتبر بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، أول حدث عالمي معتمد من قبل رابطة محترفي التنس يقام في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس. وتُمثّل النسخة الافتتاحية التاريخية بداية عقد يمتد لخمس سنوات، لتعكس التزام المملكة بتطوير مواهب التنس، وكونها مركزًا للأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.