جدة تستعد لانطلاق النسخة الافتتاحية من نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم

وتتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة التنس لعروس البحر الأحمر مع استعداد 8 من نخبة لاعبي الرياضة عالميًا تحت سن 21 عامًا للمنافسة على لقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس والتي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار. ومن المواهب التي شاركت فيها سابقًا، تبرز أسماء كل من: الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً والفائز ببطولتين كبرى (جراند سلام)؛ والإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالمياً؛ واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالمياً، مع تقديم الحدث لمجموعة من الابتكارات الجديدة التي تُشكّل مستقبل رياضة التنس.