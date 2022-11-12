بعد تغلبه على شقيقه العماني.. الأخضر الأولمبي يبلغ نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا الثالثة التي يستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة جدة حتى 15 نوفمبر الجاري، عقب تغلبه على شقيقه العماني بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في نصف نهائي البطولة.