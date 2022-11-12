بعد تغلبه على شقيقه العماني.. الأخضر الأولمبي يبلغ نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا الثالثة التي يستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة جدة حتى 15 نوفمبر الجاري، عقب تغلبه على شقيقه العماني بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في نصف نهائي البطولة.
بادر منتخب عمان إلى افتتاح التسجيل بحلول الدقيقة 25 بوساطة الفرج الكيومي ، وتمكن من محمد المران من تعديل النتيجة للأخضر السعودي عند الدقيقة 35، وعلى وقع التعادل الإيجابي انتهى الشوط الأول.
ونجح محمد مران من منح التقدم للمنتخب السعودي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 بتسجيله الهدف الثاني.
وكان منتخب قطر قد ضمن الوصول إلى الدور النهائي، عقب فوزه على نظيره السوري بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.
وتأهل الفائزان (منتخبا السعودية وقطر) من مواجهتي هذا الدور إلى المباراة النهائية التي ستُقام عند التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل من شهر نوفمبر الجاري، فيما يلعب الخاسران قبل ذلك عند الساعة الرابعة عصرًا لتحديد المركزين الثالث والرابع.