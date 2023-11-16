فيغا محترف الأهلي يكشف حقيقة عودته لسيلتا فيغو الإسباني

نفى الإسباني غابرييل فيغا، محترف النادي الأهلي السعودي، الأنباء التي تحدثت حول رحيله عن الأهلي والعودة لسيلتا فيغو في يناير.
وقال محترف الأهلي قي تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو:" أنا سعيد في الأهلي وتركيزي معهم بنسبة 100 % وألعب باستمرار وطموحي معهم الفوز بلقب الدوري".
وتابع:" بالفعل كانت هناك استفسارات من بعض الأندية الأوروبية إن كان لدي الرغبة في العودة لكنني أغلقت الباب".
وكان غابرييل فيغا البالغ من العمر 21 عاماً، قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من سيلتا فيغو الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو.