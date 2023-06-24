أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع لاعبين من نابولي الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن وجود لاعبين من نادي نابولي، بطل الدوري الايطالي، يجذبان اهتمام العديد من الأندية السعودية، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووفقًا لموقع "Onefootball" فإن ناديي النصر والأهلي السعوديين مهتمان بكسب خدمات السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب خط وسط نابولي، خلال الموسم الجديد.
وأشار ذات الموقع إلى أن هناك اهتمامًا أيضًا من أندية دوري روشن السعودي بالمكسيكي هيرفينغ لوزانو، لاعب النادي الإيطالي، الذي يفكر في تغيير الفريق.
ويعد لوبوتكا صاحب الـ28 أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فقد لعب دورًا مهمًا فى تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، كما يرتبط اللاعب مع نابولي بعقد حتى صيف 2027 .
وأوضح الموقع أن النادي الإيطالي قد يضطر إلى توديع هيرفينغ لوزانو (27 عامًا)، الذي يلعب فى مركز الجناح الأيمن، وسيبحث نابولي عن حوالي 15 مليون يورو لإنهاء بيع لوزانو، الذي ليس في خطط المدرب رودي غارسيا.