الاتحاد يعلن قائمة فريقه المشارك في بطولة كأس العالم للأندية.. تعرَّف عليها

وضمت قائمة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب فريق الاتحاد، 23 لاعبًا، تقدَّمهم الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، وهم: «عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، كانتي، فابينيو، إيجور كورنادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان، مارسيلو جروهي، أسامة المرمش، صالح العمري، رومارينيو وعبدالرزاق حمد الله».