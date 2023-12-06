الاتحاد يعلن قائمة فريقه المشارك في بطولة كأس العالم للأندية.. تعرَّف عليها

الاتحاد يعلن قائمة فريقه المشارك في بطولة كأس العالم للأندية.. تعرَّف عليها
كشف نادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء النقاب عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.
قائمة النمور
وضمت قائمة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب فريق الاتحاد، 23 لاعبًا، تقدَّمهم الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، وهم: «عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، كانتي، فابينيو، إيجور كورنادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان، مارسيلو جروهي، أسامة المرمش، صالح العمري، رومارينيو وعبدالرزاق حمد الله».
مباراة الافتتاح
ويبدأ العميد مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني.
7 أندية
وتشارك في البطولة 7 أندية، هي: «الاتحاد منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية».