تحضيرًا لمواجهتي إندونيسيا والعراق.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة

- الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد.

- الهجوم: سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.