تحضيرًا لمواجهتي إندونيسيا والعراق.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عصر اليوم (الخميس) في معسكرهم بمحافظة جدة، استعدادًا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويخوض الأخضر خلال الملحق مباراتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ حيث يلتقي منتخب إندونيسيا يوم 8 أكتوبر الجاري، ثم يواجه منتخب العراق في 14 من الشهر نفسه.
يُذكر أن المدير الفني إيرڤي رينارد استدعى 27 لاعبًا للمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
- حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار.
- الدفاع: سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي.
- الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد.
- الهجوم: سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.