أخضر الطائرة يواصل تحضيراته في القاهرة

وأكد مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ، جاهزية المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا، بعد أن لعبنا العديد من المباريات الودية في المعسكر الخارجي، الذي يقام في القاهرة، ونجحنا في آخر مباراة بالفوز على المنتخب المصري للشباب، وهذا يؤكد التطور الملحوظ على عناصر الفريق على المستوى الفني والبدني، ونأمل التوفيق للمنتخب في مشاركته في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة.