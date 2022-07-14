أخضر الطائرة يواصل تحضيراته في القاهرة

يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة للشباب تحضيراته في معسكره الخارجي الذي يُقام في القاهرة، ويستمرّ حتى 17 يوليو من الشهر الحالي استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.
ويتدرب الأخضر على فترتين صباحية ومسائية، وتشمل تدريبات لياقية وفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين، وفي اللقاء الرابع الودي تمكّن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب المصري للشباب بنتيجة ثلاثة أشواطٍ مقابل واحد.
وأكد مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ، جاهزية المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا، بعد أن لعبنا العديد من المباريات الودية في المعسكر الخارجي، الذي يقام في القاهرة، ونجحنا في آخر مباراة بالفوز على المنتخب المصري للشباب، وهذا يؤكد التطور الملحوظ على عناصر الفريق على المستوى الفني والبدني، ونأمل التوفيق للمنتخب في مشاركته في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة.