البحرين والسودان يودعان البطولة.. الجزائر والعراق إلى ربع نهائي كأس العرب

وعانى منتخب العراق مبكرًا، منذ الدقيقة الثالثة، بطرد لاعبه حسين علي الذي تدخل بطريقة عنيفة ضد براهيمي نجم الجزائر، ليضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

النقص العددي في صفوف العراق استغله المنتخب الجزائري بأفضل شكل، بتسجيله الهدف الأول برأسية أمين توغاي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت أفضلية الجزائر في الشوط الثاني، حيث تمكن من خطف الهدف الثاني بواسطة النيران الصديقة، حينما حوّل سعد ناطق عرضية براهيمي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 46.

البحرين – السودان

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تغلب منتخب البحرين على نظيره السوداني بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المدينة التعليمية (الريان).

أهداف المنتخب البحريني جاءت عن طريق مهدي عبد الجبار، ومحمد الرميحي، ومهدي الحميدان، بينما سجل هدف السودان اللاعب ياسر مزمل.

وبهذه النتيجة، تأهّل منتخبا الجزائر والعراق إلى دور الثمانية، حيث رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متقدمًا على العراق الثاني بفارق نقطة واحدة، في حين رفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي رصيد السودان نقطة واحدة.