دعمًا للقيم السلوكية والذوقية.. الرابطة توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للذوق العام

وقّعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للذوق العام في مقر الرابطة بالرياض، دعمًا للقيم السلوكية والذوقية، وسعيًا لبناء جسور تعاون مشتركة لنشر ثقافة الذوق العام بين أفراد المجتمع الرياضي، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع المعيار السلوكي في أهم المحافل الرياضية بالمملكة.
وعبّر عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن سعادته بهذه الشراكة النوعية، مؤكدًا أنها ستسهم في دفع المجتمع الرياضي قُدمًا، وتواكب التطورات والمستهدفات الوطنية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في القطاع الرياضي.
وأضاف مغربل أن الاتفاقية تأتي دعمًا لأحد أهم ركائز استراتيجية تحول الرابطة الست، والمتمثلة في تعزيز العلاقة مع الجماهير والمجتمع، من خلال خلق تواصل أعمق وأكثر تأثيرًا مع المشجعين.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز المحبوب، مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام، أن هذه الخطوة تأتي تناغمًا مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة في الاستثمار بقطاع الرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطوير ملاعب بمعايير عالمية وبنية تحتية رياضية متقدمة، إلى جانب تطور الأندية واللعبة نفسها، مما جعل من الدوري السعودي أيقونة عالمية يتابعها عشّاق كرة القدم في عشرات الدول.
وأضاف المحبوب أن الجمعية تخطط للعمل المشترك مع الرابطة لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية والأنشطة التوعوية المتنوعة، سواء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو داخل الملاعب الرياضية بالتعاون مع الأندية، لتحقيق تكامل الصورة الحضارية للرياضة السعودية بما يعكس التطلعات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.