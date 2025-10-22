دعمًا للقيم السلوكية والذوقية.. الرابطة توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للذوق العام

من جانبه، أوضح عبدالعزيز المحبوب، مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام، أن هذه الخطوة تأتي تناغمًا مع الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة في الاستثمار بقطاع الرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطوير ملاعب بمعايير عالمية وبنية تحتية رياضية متقدمة، إلى جانب تطور الأندية واللعبة نفسها، مما جعل من الدوري السعودي أيقونة عالمية يتابعها عشّاق كرة القدم في عشرات الدول.