تحت رعاية وزير الرياضة.. المملكة تستضيف البطولة الدولية للرماية العملية (IPSC)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تُقام البطولة الدولية للرماية العملية (IPSC) خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، بإشراف الاتحاد السعودي للرماية، وتنظيم شركة ميادين الرياضات المحدودة، وبحضور وفد رسمي من الاتحاد الدولي للرماية العملية (IPSC)، وذلك في نادي الصقور السعودي بملهم شمال العاصمة الرياض.
ويشارك في البطولة نحو 200 رامٍ يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين، إضافة إلى مشاركة منتظرة من لاعبين سعوديين، في حدث رياضي مميز سيحظى بتغطية إعلامية واسعة، وحضور جماهيري من محبي لعبة الرماية وممارسيها.
وبهذه المناسبة، قال الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة ميادين، والمدير الإقليمي لمنظمة الرماية العملية (IPSC) في المملكة: "تجسد هذه الاستضافة القدرات المتميزة التي تملكها المملكة في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة، ما جعل منها وجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم".
وأضاف: "نحن جاهزون – بإذن الله – لتقديم نسخة متميزة من البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد السعودي للرماية والاتحاد الدولي، بما يثري تجربة الرياضيين والجمهور على حد سواء. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع الجهات الداعمة لهذا الحدث، وفي مقدمتها: وزارة الرياضة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للسياحة، إمارة منطقة الرياض، نادي الصقور السعودي، وعدد من الجهات الأخرى الشريكة في إنجاح هذه البطولة".
وسيُقام الحدث وفق أعلى اشتراطات السلامة الدولية، عبر تطبيق لوائح IPSC، وتوفير بيئة احترافية تتيح للاعبين المحليين فرصة الاحتكاك بنخبة الرماة العالميين. وستُدار البطولة بواسطة 12 حكمًا دوليًا و20 حكمًا محليًا، تم تأهيلهم بأفضل المعايير الفنية والبرامج المعتمدة لضمان نزاهة المنافسة وانضباطها.