تحت رعاية وزير الرياضة.. المملكة تستضيف البطولة الدولية للرماية العملية (IPSC)

وأضاف: "نحن جاهزون – بإذن الله – لتقديم نسخة متميزة من البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد السعودي للرماية والاتحاد الدولي، بما يثري تجربة الرياضيين والجمهور على حد سواء. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع الجهات الداعمة لهذا الحدث، وفي مقدمتها: وزارة الرياضة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للسياحة، إمارة منطقة الرياض، نادي الصقور السعودي، وعدد من الجهات الأخرى الشريكة في إنجاح هذه البطولة".