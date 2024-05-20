على ميدان الجنادرية في الرياض.. "فهد بن جلوي" يكرّم الفائزين في جائزة ذروة سنام

كرّم الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين في حفل جائزة ذروة سنام بنسختها الأولى بمجموع جوائز تصل إلى 2,300,000 مليون ريال والذي أُقيم مساء أمس الاثنين، على ميدان الجنادرية في الرياض.
وكُرّم المالك عايض بن رفعان القحطاني بكأس الموسم للنقاط ومبلغ مليون ريال فيما تم تكريم المضمر ماجد بن محمد المري بجائزة مضمر الموسم ومبلغ 500 ألف ريال وتسلم جائزة هجان الموسم الهجان سالم بن علي القحطاني ومبلغ 500 ألف ريال.
وشهد الحفل الذي أُقيم بوجود عدد من مُلاك الهجن والإعلاميين تكريم الفائزين في مسابقة أفضل تغطية سناب شات والتي تبلغ جوائزها 150 ألف ريال حيث حصل على المركز الأول مازن سيف ومبلغ 100 ألف ريال وأيمن المدني في المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال وفهد آل ماضي في المركز الثالث ومبلغ 20 ألف ريال والفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية بمبلغ 150 ألف ريال، حيث حصل على المركز الأول ناصر صالح آل مهري ومبلغ 100 ألف ريال فيما حل ثانيًا فهد العودة ومبلغ 30 ألف ريال وثالثًا فهد حميد الجحافي ومبلغ 20 ألف ريال.
كما كرّم الاتحاد السعودي للهجن خلال الحفل الفائزين بالبطولات الخارجية ولجان تأهيل المنتخب وجائزة أفضل تغطية سناب شات وأفضل صورة فوتوغرافية كما استعرض روزنامة الموسم الجديد قبل أن يكشف عن جائزة جديدة حملت مسمى سيف السعودية للأكثر نقاطًا والتي تبلغ مجموع جوائزها 4،500،000 مليون ريال حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيف السعودية ومبلغ 3 ملايين ريال و15 بطاقة تأهيل لكأس العلا والمركز الثاني سيف السعودية ومبلغ مليون ريال و10 بطاقات تأهيل لكأس العلا والمركز الثالث مبلغ 500.000 ألف ريال و5 بطاقات تأهيل لكأس العلا.
وأعلن الاتحاد السعودي للهجن خلال الحفل عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة ذروة سنام، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل الجوائز خلال الأيام المقبلة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.