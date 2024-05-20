على ميدان الجنادرية في الرياض.. "فهد بن جلوي" يكرّم الفائزين في جائزة ذروة سنام

وشهد الحفل الذي أُقيم بوجود عدد من مُلاك الهجن والإعلاميين تكريم الفائزين في مسابقة أفضل تغطية سناب شات والتي تبلغ جوائزها 150 ألف ريال حيث حصل على المركز الأول مازن سيف ومبلغ 100 ألف ريال وأيمن المدني في المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال وفهد آل ماضي في المركز الثالث ومبلغ 20 ألف ريال والفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية بمبلغ 150 ألف ريال، حيث حصل على المركز الأول ناصر صالح آل مهري ومبلغ 100 ألف ريال فيما حل ثانيًا فهد العودة ومبلغ 30 ألف ريال وثالثًا فهد حميد الجحافي ومبلغ 20 ألف ريال.