بمشاركة 125 لاعبًا و12 معلمًا.. اختتام المرحلة الـ 14 من برنامج اكتشاف المواهب في القيصومة

اختتمت المرحلة الـ 14 من برنامج اكتشاف المواهب والتي أقيمت على ملعب نادي القيصومة في القيصومة، مساء أمس الخميس، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بالإدارة الفنية، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلةً بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان مشاركة 125 لاعبًا و12 معلمًا تحت إشراف 25 مدربًا، فيما اختتمت فعالياته بتكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية، وذلك من أجل متابعتها والعمل على تطويرها في سن مبكرة.
وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على 7 ركائز، من أبرزها مسار تطوير المواهب.
يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 أعوام.
ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 11 مدينة قادمة هي: الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع والعُلا.
من جهته قدم المسؤول الفني لإدارة البراعم خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم حفر الباطن، على اهتمامهم ودعمهم لهذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين المشاركين في البرنامج، ولنادي القيصومة نظير الحفاوة وحسن الاستضافة.