"البيت السعودي".. وجهة جذابة تفضلها جماهير مونديال قطر 2022

ويمثّل هذا البيت أحد أهم مناطق التشجيع المخصصة لجماهير المنتخب السعودي والدول العربية، الذين يعيشون تجربة ثرية وممتعة، في 10 مناطق فرعية تقدم 21 فعالية مختلفة، بالإضافة إلى ما يُعرض على الشاشات العملاقة التي تنقل منافسات مونديال كأس العالم 2022 "قطر" مباشرةً لمتابعيها، الذين يمكنهم عيش المونديال ومنافساته في الوقت الذي يستمتعون فيه بقضاء أوقات ممتعة ولطيفة، تضمنها لهم جملة من المقاهي والمطاعم التي تروج للأكلات السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجماهير للتعرف على ثقافة المملكة وحضارتها وإرثها الغني والمتنوع، على مستوى الرياضة، أو باقي الشؤون، وذلك من خلال زيارة المتاحف التي تقدم للزائر كم هائل من المعلومات المدعومة بنماذج وصور وفيديوهات تتناول أهم وأبرز إنجازات المملكة، وبما حباه المولى عز وجل من طبيعة، وما تملكه من فن وإرث وحضارة ومستقبلٍ واعد، تجتمع لتشكل هوية المواطن السعودي.