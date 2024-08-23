النصر يحسم صفقة البرازيلي ويسلي غاسوفا لاعب نادي كورينثيانز

وشارك اللاعب في 47 مباراة مع كورينثيانز في عام 2024 بمختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وصنع 4، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز، ومع ذلك فقد موقعه في الملعب، وبدأ آخر خمس مباريات على مقاعد البدلاء.