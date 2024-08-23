النصر يحسم صفقة البرازيلي ويسلي غاسوفا لاعب نادي كورينثيانز

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي النصر من حسم صفقة المهاجم البرازيلي ويسلي غاسوفا، لاعب نادي كورينثيانز؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي النصر السعودي اقترب الآن من التوصل إلى اتفاق مع نادي كورينثيانز بشأن ضم ويسلي مقابل صفقة تتجاوز 20 مليون دولار.
الجدير ذكره أن اللاعب البرازيلي الشاب ويسلي يبلغ من العمر 19 عامًا؛ ما يتيح تسجيله ضمن فئة مواليد 2003، ويرتبط بعقد مع كورينثيانز حتى أغسطس 2027.
وشارك اللاعب في 47 مباراة مع كورينثيانز في عام 2024 بمختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وصنع 4، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز، ومع ذلك فقد موقعه في الملعب، وبدأ آخر خمس مباريات على مقاعد البدلاء.