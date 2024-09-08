غدًا.. "مانشيني" يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الصين

وواصل المنتخب الوطني مساء أمس السبت برنامجه الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية الصين الشعبية استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.