الاتفاق: عملية جراحية ناجحة لـ"السليتي".. والفريق يكمل جاهزيته لمواجهة النصر

ومن جهة ثانية كشفت الفحوصات التي أجريت في المراكز الصحية بفرنسا وألمانيا والإمارات، على التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السليتي، أن إصابته هي عبارة عن صدع في وتر العضلة الضامة؛ الأمر الذي استوجب تدخلًا جراحيًّا بسيطًا في أحد المراكز الصحية بالإمارات، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح؛ وبالتالي سيبتعد "السليتي" عن الاتفاق لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع.