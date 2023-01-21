الاتفاق: عملية جراحية ناجحة لـ"السليتي".. والفريق يكمل جاهزيته لمواجهة النصر

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الأخير اليوم السبت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد.. يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مُضيفه النصر، غدًا الأحد على ملعب "مرسول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تدريبات لياقية خفيفة، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين للاستحواذ على الكرة، ثم طبّق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي على جزء من الملعب.
ومن جهة ثانية كشفت الفحوصات التي أجريت في المراكز الصحية بفرنسا وألمانيا والإمارات، على التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السليتي، أن إصابته هي عبارة عن صدع في وتر العضلة الضامة؛ الأمر الذي استوجب تدخلًا جراحيًّا بسيطًا في أحد المراكز الصحية بالإمارات، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح؛ وبالتالي سيبتعد "السليتي" عن الاتفاق لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع.