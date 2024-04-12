تحسبًا لانتقال "دي بروين" للدوري السعودي.. مانشستر سيتي يستهدف البرازيلي لوكاس باكيتا

ويحظى دي بروين بعلاقة رائعة مع مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، الذي فاوضه للقدوم إلى السعودية، ولم يحدد اسم النادي الذي سينتقل إليه حتى الآن.