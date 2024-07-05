ختام معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً في الأردن

اختتم المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً، اليوم الجمعة معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، واستمر لمدة أسبوعين وذلك للمشاركة في البطولة الثلاثية الودية للناشئات التي نظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم، بهدف دعم وتطوير الكرة النسائية، والاطلاع بشكل أكبر على المستويات الفنية للاعبات.