على غرار ما تم العمل به في كأس العالم.. لجنة الحكام تعتمد تطبيق دقائق اللعب الفعلية

ووجّهت اللجنة تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة؛ وهي: الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.