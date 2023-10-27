لاعب في الدوري السعودي يحتل المركز السادس عالمياً كأفضل لاعب وسط.. تعرّف عليه

كشف موقع "Wyscout" عن تواجد نجم نادي التعاون، المغربي أشرف المهديوي، ضمن قائمة أكثر عدد التمريرات الصحيحة مع فريقه خلال الموسم الحالي .
وتصدر القائمة الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يليه الهولندي دي يونغ نجم برشلونة الإسباني، كأكثر اللاعبين تحقيقًا لتمريرات صحيحة للكرة.
واحتل المغربي أشرف المهديوي لاعب وسط التعاون المركز السادس عالميًا، حيث بلغت نسبة نجاح التمريرات نحو 94.1%.
في حين وقع بالمركز الثالث الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، يليه بالقائمة إسيكييل بالاسيوس، غرانيت تشاكا، لاعبا بايرن ليفركوزن الألماني.