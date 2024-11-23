"شنغهاي سوانز" حل ثانيًا.. "ستوكهولم هارتز" بطلاً لـ "نهائي الرياض" لقفز الحواجز

توّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، مساء اليوم السبت، أبطال "نهائي الرياض" في ختام التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي انطلقت فعاليّاتها الأربعاء الماضي على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.
ونال "ستوكهولم هارتز" المركز الأول، فيما حل فريق "شنغهاي سوانز" في المركز الثاني، وجاء فريق "ريزنبيك انترناشونال" في المركز الثالث.
وانطلق موسم دوري الأبطال العالمي 2024 من الدوحة في مارس الماضي، ومر بمدن ميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيرًا الرياض.
وبلغت قيمة جوائز التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي أُقيمت لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية مبلغ 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، فيما بلغ عدد المشاركين 132 فارسًا وفارسة بعدد 191 جوادًا، يمثلون 30 دولة، هي: الجزائر، النمسا، البرازيل، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الإمارات، أستراليا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسبورج، المكسيك، هولندا، النرويج، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الولايات المتحدة إضافة إلى السعودية.
وكانت اللجنة المنظمة لـ "نهائي الرياض" قد أدرجت أيضًا بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين بعدد 6 أشواط، شهدت مشاركة 58 فارسًا وفارسة سعوديين بـ 75 جوادًا، ما منحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.