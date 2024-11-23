"شنغهاي سوانز" حل ثانيًا.. "ستوكهولم هارتز" بطلاً لـ "نهائي الرياض" لقفز الحواجز

وبلغت قيمة جوائز التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي أُقيمت لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية مبلغ 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، فيما بلغ عدد المشاركين 132 فارسًا وفارسة بعدد 191 جوادًا، يمثلون 30 دولة، هي: الجزائر، النمسا، البرازيل، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الإمارات، أستراليا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسبورج، المكسيك، هولندا، النرويج، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الولايات المتحدة إضافة إلى السعودية.