موعد وصول مدرب الاتحاد الجديد "مارسيلو غالاردو" وأول مباراة له مع الفريق

وكان مارسيلو غالاردو البالغ من العمر 47 عامًا، قد رحل عن تدريب ريفر بليت في ديسمبر الماضي، الذي كان قد تولى قيادته منذ يونيو 2014، كما تولى سابقًا تدريب ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني.