في الجولة الـ22 من دوري روشن.. الاتحاد يُعزِّز صدارته بثلاثية ضمك

دخل فريق الاتحاد المباراة مبادرًا بالضغط على مرمى ضمك، وهو المطالب بالفوز لضمان المحافظة على الصدارة؛ وحقق أولى الفرص في الدقيقة السادسة بواسطة مدالله العليان، لكن كرته القوية لامست الشباك الجانبية لمرمى الضيوف موجهة إنذارًا بأن موعد الهدف بات قريبًا، وهو ما تحقق في الدقيقة الـ14 بواسطة البرازيلي برونو هنريكي، الذي نجح في فك شفرة دفاع فريق ضمك بعد أن تلقى تمريرة سحرية من مواطنه رومارينيو؛ ليطلق تسديدة أرضية على يمين الحارس عبدالله عبدالباسط، الذي لم يحرك ساكنًا أمامها؛ لتستقر في الشباك.