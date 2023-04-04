في الجولة الـ22 من دوري روشن.. الاتحاد يُعزِّز صدارته بثلاثية ضمك

عزَّز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صدارته للدوري السعودي لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على مضيفه ضمك (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بجدة ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
دخل فريق الاتحاد المباراة مبادرًا بالضغط على مرمى ضمك، وهو المطالب بالفوز لضمان المحافظة على الصدارة؛ وحقق أولى الفرص في الدقيقة السادسة بواسطة مدالله العليان، لكن كرته القوية لامست الشباك الجانبية لمرمى الضيوف موجهة إنذارًا بأن موعد الهدف بات قريبًا، وهو ما تحقق في الدقيقة الـ14 بواسطة البرازيلي برونو هنريكي، الذي نجح في فك شفرة دفاع فريق ضمك بعد أن تلقى تمريرة سحرية من مواطنه رومارينيو؛ ليطلق تسديدة أرضية على يمين الحارس عبدالله عبدالباسط، الذي لم يحرك ساكنًا أمامها؛ لتستقر في الشباك.
هذا الهدف منح فريق الاتحاد دفعة معنوية قوية للاعبيه؛ فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى ضمك؛ ليصلوا إلى هدفهم الثاني في الدقيقة الـ37 عن طريق رومارينيو من علامة الجزاء، احتسبها الحكم الروماني استفان كوفاكس بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة ارتطام الكرة بيد بدر منشي.
بداية الشوط الثاني اختلفت كثيرًا عن سابقتها؛ إذ تحولت المبادرة لصالح فريق ضمك، الذي بدا أكثر رغبة في تقليص النتيجة؛ وهو ما دفع نونو سانتو إلى التحرك من خلال تغيير النهج التكتيكي عن طريق تفعيل الأطراف، وذلك بالزج باللاعبَين عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي، اللذين نحجا في إعادة التوازن للفريق، لكن الدقيقة الـ73 حملت أخبارًا سيئة للاعبي الاتحاد، الذين تلقوا صفعة كبيرة بطرد الظهير الأيسر أحمد بامسعود نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية؛ ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
ولم يُبدِ فريق ضمك ردة فعل قوية بعد حالة طرد مدافع الاتحاد مكتفين بهجمات محتشمة، لم تقلقَ راحة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي حقق رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ ليصبح أكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في موسم واحد بدوري المحترفين، بـ15 مباراة.
وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق أطلق المدافع المصري أحمد حجازي رصاصة الرحمة في شباك ضمك بإحرازه ثالث الأهداف بعد أن ارتقى فوق الجميع محولاً عرضية عبدالعزيز البيشي برأسه لداخل الشباك.
وبهذه النتيجة وصل الاتحاد إلى 53 نقطة في المركز الأول، وفي المقابل تجمد رصيد فريق ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع.