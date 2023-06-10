وزارة الرياضة: استراتيجية دعم الأندية تُمهِّد الطريق لمستقبل الاستثمار والتخصيص

وتأكيدًا لشمولية استراتيجية دعم الأندية، فقد وضعت الاستراتيجية هدفًا ضمن أهدافها، يركز على تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في السعودية؛ إذ يتم تطوير ثلاث منشآت رياضية حتى الآن تطويرًا شاملاً، هي منشآت (الفتح والاتفاق والشباب)، إلى جانب الانتهاء من تطوير تسع منشآت رياضية تطويرًا جزئيًّا، وفق أعلى المعايير المتبعة محليًّا وعالميًّا، وهي منشآت أندية (الاتحاد، والنصر، والهلال، والأهلي، والقادسية، والباطن، والتعاون، وضمك، والرائد). كما هيأت الاستراتيجية بيئة خصبة ومميزة لحضور الجماهير الرياضية، بعد أن تم التركيز على تحسين تجربة الجماهير؛ وهو ما زاد عدد الحضور الجماهيري من 1.1 مليون مشجع في موسم 2019-2020 إلى 2.1 مليون مشجع في موسم 2022-2023، بزيادة بلغت 152% في المعدل العام للحضور الجماهيري.