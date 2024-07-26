إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024-2025

كما تم تحديث هيكلة المسابقات في النسخة الثانية، بما في ذلك إطلاق دوري الدرجة الثانية، ودوري كرة قدم الصالات، مع إضافة معيار التعاقد مع مدرب حاصل على رخصة التدريب الآسيوية PRO لرفع المستوى الفني في الأندية النسائية، بالإضافة إلى ذلك تم إضافة معايير تتعلق بالطب الرياضي، التغذية، والتكنولوجيا لتحسين جودة الأداء والتدريب داخل الفرق.