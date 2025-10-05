أمير منطقة حائل يرعى الحفل الختامي لكأس الاتحاد السعودي للهجن 2025

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت يوم الأربعاء الماضي برعاية سمو أمير منطقة حائل، على مدى (5) أيام، بمشاركة أكثر من (2940) مطية تمثل (8) دول، هي: السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والأردن، وأمريكا، والإمارات، وعُمان، وبجوائز مالية تتجاوز (10) ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2025 - 2026م.