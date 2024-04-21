في ختام مجموعات كأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه العراق

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الاثنين، مباراته ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في السادسة والنصف مساءً، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الأحد حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتصدر المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.