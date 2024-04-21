في ختام مجموعات كأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه العراق

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الاثنين، مباراته ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).