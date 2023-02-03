الاتفاق يقلب الطاولة على العدالة بثلاثية

قلب الاتفاق تأخره أمام ضيفه العدالة إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023.
تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة الثالثة عبر اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي الذي استغل خطأ دفاعياً فادحاً خطف على إثره الكرة لينفرد بالمرمى و يسدد كرة أرضية زاحفة على يمين الحارس المونتينيغري ميلان مياتوفيتش.
وقبل دخول الفريقين للاستراحة بدقيقتين تمكن العدالة من تعديل النتيجة بواسطة البيروفي كريستوفر جونزاليس برأسية جميلة بعد أن حول عرضية بوريس جودال إلى داخل الشباك.
مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47نجح العدالة بإضافة الهدف الثاني عن طريق المحترف السويدي ماركوس انتونسون الذي انسل خلف المدافعين ليواجه المرمى ويسدد من فوق الحارس البرازيلي باولو فيكتور، وإدراك روبن كوايسون التعادل لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء عند الدقيقة 76.
واستطاع البرازيلي فيكتور فينيشيوس تسجيل الهدف الثالث للاتفاق بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن يمرر السويدي كوايسون كرة بينية لمسجل الهدف وضعته بمواجهة المرمى لم يتوان عن إيداعها الشباك وذلك في الدقيقة 82 من زمن المباراة .
يشار أن العدالة أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70إثر تلقي كريستوفر جونزاليس البطاقة الصفراء الثانية.
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 19نقطة احتل من خلالها المركز التاسع بينما تجمد رصيد العدالة عند 9نقاط بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.