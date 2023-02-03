الاتفاق يقلب الطاولة على العدالة بثلاثية

قلب الاتفاق تأخره أمام ضيفه العدالة إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023.