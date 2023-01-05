لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولات من 19 حتى 23 وتعديل عدد من مباريات دوري روشن

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول ومواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (23) من الدور الثاني، إضافة إلى تعديل عدد من مباريات الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك بسبب تعديل موعد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.