"الهلال" يعايد جماهيره بثنائية "النصر".. و"رونالدو" يسقط في موقعة "الديربي"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز مثير وغالٍ على شقيقه النصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بهدفين نظيفين دون مقابل.
هدفا المباراة سجلهما اللاعب النيجيري أوديون إيغالو (هدفين من ركلتَي جزاء، بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتَين الـ42 والـ62).
علمًا بأن النصر سجل هدفًا بأقدام رونالدو لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 49، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 53.