الهلال يستهدف التعاقد مع البرازيلي "أليكس ساندرو"

يلعب أليكس ساندرو لنادي يوفنتوس منذ 2015، وحتى الآن، كما يلعب صاحب الـ32 عامًا، للمنتخب البرازيلي منذ 2011، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.