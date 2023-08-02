الهلال يستهدف التعاقد مع البرازيلي "أليكس ساندرو"

كشفت صحيفة "calciomercato" الإيطالية، أن نادي الهلال السعودي لا يزال مهتمًّا بالبرازيلي أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن النادي السعودي يستهدف ضمّ مدافع بورتو السابق، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد؛ حيث قام النادي السعودي بالفعل بالاستفسار عن اللاعب، ويمكن أن تتطوّر المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.
يلعب أليكس ساندرو لنادي يوفنتوس منذ 2015، وحتى الآن، كما يلعب صاحب الـ32 عامًا، للمنتخب البرازيلي منذ 2011، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.
وحسم الهلال 4 صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم: البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.