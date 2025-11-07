بمشاركة 57 دولة إسلامية.. أمير الرياض يحضر حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة

كما ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل كلمة بهذه المناسبة قال فيها: "إن الرعاية الملكية الكريمة لهذه الدورة تمثل امتدادًا لما تحظى به الرياضة من مكانة مهمة لدى القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على تقديم نسخة مثالية من هذه التظاهرة الإسلامية التي تجمع أكثر من 57 دولة برياضييها في قلب المملكة العربية السعودية، الرياض.