رياضة

"خواكين كوريا" في مرمى رادار أندية الدوري السعودي.. وفنربخشة التركي يرصده

اللاعب الأرجنتيني أعير لأولمبيك مارسيليا منذ أغسطس الماضي قادمًا من إنتر ميلان
الأرجنتيني خواكين كوريا
الأرجنتيني خواكين كوريا

دخل الأرجنتيني خواكين كوريا، مهاجم إنتر ميلان المعار إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام الأندية السعودية لضمه بالموسم الجديد.

وتفصيلًا، أفادت صحيفة "aspor" بأن أندية الدوري السعودي للمحترفين تعتزم تقديم عروض للمهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات المقبلة؛ مشيرة إلى أن مسؤولي فنربخشة التركي أيضًا مهتمون بكسب خدمات خواكين كوريا لتدعيم صفوف الفريق.

وأعير خواكين كوريا البالغ من العمر 29 عامًا لصفوف أوليمبيك مارسيليا في أغسطس من إنتر ميلان الذي يلعب له منذ يوليو 2022، ويلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017.

الأندية السعودية
مهاجم إنتر ميلان
خواكين كوريا

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