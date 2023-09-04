نيمار: "عشنا الجحيم" أنا وميسي مع "باريس سان جيرمان"

وتابع لاعب سانتوس السابق، الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة: "كنا غاضبيْن لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر؛ بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالًا، لهذا السبب عدنا ولعبنا سويًّا، جئنا سويًّا كي نكتب التاريخ.. للأسف لم ننجح".