الليلة في مؤجلة "كلاسيكو" الجولة 28.. هل يثأر الأهلي من الهلال؟

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا مزعجًا على نظيره الأهلي، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
الأهلي يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إذ يحل في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، كما يسعى إلى الثأر من ضيفه والخسارة في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف، إلى جانب الثبات ثالثًا من أجل الحصول على مقعد آسيوي.
ويشكل حضور "رياض محرز" و "فيرمينو" إلى جانب هداف الفريق فراس البريكان قوة ضاربة في صفوف الأخضر .
في المقابل يدخل الهلال مواجهة "الكلاسيكو" وهو متربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، ويأمل عدم التعثر من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة حتى الآن في الدوري، وتوسيع الفارق إلى 12 نقطة مع الوصيف النصر.
وتشكل عودة هداف الأزرق "ميتروفيتش" في خط المقدمة ثقة أكبر للضيوف، إلى جانب "مالكوم" و"سافيتش" في حسم النتيجة لصالحهم.