الليلة في مؤجلة "كلاسيكو" الجولة 28.. هل يثأر الأهلي من الهلال؟

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا مزعجًا على نظيره الأهلي، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.