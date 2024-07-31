السعودية تكشف تفاصيل استضافتها لكأس العالم 2034.. 15 ملعباً متطوراً منها 11 جديدة بتصاميم مستقبلية مبتكرة

وتتزين المدن الخمس بـ15 ملعباً متطوراً، منها 11 ملعباً جديداً بالكامل، فالرياض ستحتوي على ثمانية ملاعب، أبرزها استاد الملك سلمان الجديد بسعة تفوق 92 ألف متفرج، والذي سيستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة. كما سيُفتتح استاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية، بتصميم مستقبلي مبتكر، بالإضافة إلى تطوير ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ليتسع لأكثر من 70 ألف متفرج. وفي جدة، سيُبنى استاد وسط جدة بتصميم مستوحى من التراث المحلي، بينما سيُجهز الملعب الساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتصميم مستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. أما في الخبر، فسيُبنى استاد أرامكو على شاطئ الخليج العربي، بتصميم ديناميكي يحاكي شكل الأمواج.