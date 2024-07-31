السعودية تكشف تفاصيل استضافتها لكأس العالم 2034.. 15 ملعباً متطوراً منها 11 جديدة بتصاميم مستقبلية مبتكرة

كشفت المملكة العربية السعودية، في ملف الترشح الحصري لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، عن تفاصيل المخطط الطموح للبطولة.
وتستضيف المملكة البطولة في 5 مدن رئيسية: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل.
وتتزين المدن الخمس بـ15 ملعباً متطوراً، منها 11 ملعباً جديداً بالكامل، فالرياض ستحتوي على ثمانية ملاعب، أبرزها استاد الملك سلمان الجديد بسعة تفوق 92 ألف متفرج، والذي سيستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة. كما سيُفتتح استاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية، بتصميم مستقبلي مبتكر، بالإضافة إلى تطوير ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ليتسع لأكثر من 70 ألف متفرج. وفي جدة، سيُبنى استاد وسط جدة بتصميم مستوحى من التراث المحلي، بينما سيُجهز الملعب الساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتصميم مستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. أما في الخبر، فسيُبنى استاد أرامكو على شاطئ الخليج العربي، بتصميم ديناميكي يحاكي شكل الأمواج.
وستشهد مدينة أبها توسعة استاد جامعة الملك خالد لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، في حين سيكون استاد نيوم، الذي يقع ضمن هيكل "ذا لاين"، الملعب الأكثر تميزاً عالمياً بارتفاع يزيد عن 350 متراً، ويعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وستشمل خطة الاستضافة أيضاً 10 مدن داعمة ستحتضن معسكرات المنتخبات وتوفر تجربة سياحية مميزة. كما سيُخصص أكثر من 230 ألف غرفة للإقامة وتوفير 132 مقر تدريب المنتخبات.
وتُقترح 10 مواقع مختلفة في المدن المضيفة لاستضافة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، بما في ذلك حديقة الملك سلمان في الرياض وواجهة جدة البحرية.
و تسعى المملكة من خلال هذا المخطط إلى تقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير وتعزيز إرثها الرياضي والعماري.