الأخضر تحت 16 عامًا يتعادل مع لبنان ويتصدر مجموعته في كأس غرب آسيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أمام نظيره اللبناني، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء على استاد العقبة بالأردن، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025.