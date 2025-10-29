الأخضر تحت 16 عامًا يتعادل مع لبنان ويتصدر مجموعته في كأس غرب آسيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أمام نظيره اللبناني، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء على استاد العقبة بالأردن، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025.
وكان "الأخضر" قد استهل مشواره في البطولة بفوز مهم على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب لبنان رصيده إلى نقطتين وضعته ثالثًا، خلف العراق الذي تغلّب على منتخب الكويت بنتيجة 4-0.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يلعب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، لبنان، والكويت.