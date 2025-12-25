"الانضباط والأخلاق": تغريم الاتحاد 200 ألف ريال ولعب المباراة المقبلة دون جماهير على ملعبه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي الاتحاد مبلغ 200 ألف ريال، وإلزامه بلعب المباراة المقبلة دون حضور جماهيري على ملعبه، مع تعليق العقوبة لمدة أربعة أشهر، على أن تُنفذ في حال ارتكاب أي مخالفة للمادة (72).
وجاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية قيام جماهير نادي الاتحاد بإدخال لافتة تضمنت عبارات مخالفة خلال مباراة الأهلي.
وقالت لجنة الانضباط في بيانها: "قيام عدد من جمهور نادي الاتحاد بإدخال لافتة تضمنت عبارات مخالفة للائحة الانضباط والأخلاق إلى مدرجات ملعب المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة والتقارير الواردة من الجهات الرسمية، وجلسة الاستماع مع الأطراف ذوي العلاقة بخصوص الواقعة".
وأضافت: "ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (72) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مضيفة: "إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وتابعت: "إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب"، مضيفة: "تعليق العقوبة الواردة في البند (ثالثًا) لمدة (4) أربعة أشهر، بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار".
واستكملت: "يُلغى تعليق العقوبة الوارد في البند (رابعًا) في حال ارتكاب نادي الاتحاد أي مخالفة للمادة (72) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح العقوبة نافذة تلقائيًا في أول مباراة لنادي الاتحاد على أرضه في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين"، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.