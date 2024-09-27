مدرب النصر بيولي: أعد بأن نُقدِّم أفضل ما لدينا.. فريقنا جيد وقابل للتطور

قال ستيفانو بيولي مدرب النصر: "أعد بأن نقدم أفضل ما لدينا، لكن تقديـم الوعود أمر سهل بالكلام؛ ولذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق تطلعات الجماهير".
وجاء حديث المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الوحدة بمنافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025، التي انتهت بفوز النصر بثنائية نظيفة.
وأضاف: "المباراة كانت تنافسية، واستطعنا إدارتها بشكل جيد من خلال خلق فرص عديدة. أعتقد أن الفريق قدم ما عليه. وأنا سعيد جدًّا بتطور الفريق دفاعيًّا بالفترة القصيرة. أما بالنسبة لدعم الجماهير فهذا يشعرني بالسعادة، والترحيب الكبير الذي أجده منهم".
وتابع: "لدينا دائمًا مجال أن نطور أنفسنا بشكل أكبر. فريقنا جيد وقابل للتطور. ونحن نتابع الفريق، ونشاهد الإحصائيات الكاملة. عدد المباريات كبير، وهناك إمكانية لتطوير الفريق لياقيًّا، لكن هذا ليس وقتها. ومع ضغط المباريات، والأرقام التي نشاهدها، نحن نرى أن اللاعبين يقدمون أداء جيدًا".
وأوضح بيولي:"تاليسكا ليس مصابًا. لدينا مباريات عديدة ومرهقة؛ لذلك أفضل إراحة بعض اللاعبين أحيانًا لضمان جاهزيتهم الكاملة عند المشاركة. أرحنا تاليسكا اليـوم؛ لأنه لاعب مهم، ونحتاج إليه في القادم. أما لابورت فلا يعاني أي إصابة صعبة، وهو موقوف بالمباراة القادمة آسيويًّا؛ ما سيمنحه بعض الوقت للراحة".
وأردف: "توقعاتنا للفريق عالية. لدينا فريق كبير ومؤهل لتحقيق البطولات. نفكر بكل مباراة على حدة، ونعمل من أجلها، ونستعد لها".
وختم حديثه بالقول: "اللاعبون يؤدون بشكل جيد، ولدي ثقة عالية في إمكانياتهم، وسوف نقوم بالتدوير بشكل مدروس طالما أن لدينا جدول مباريات مزدحمًا".