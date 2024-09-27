مدرب النصر بيولي: أعد بأن نُقدِّم أفضل ما لدينا.. فريقنا جيد وقابل للتطور

وتابع: "لدينا دائمًا مجال أن نطور أنفسنا بشكل أكبر. فريقنا جيد وقابل للتطور. ونحن نتابع الفريق، ونشاهد الإحصائيات الكاملة. عدد المباريات كبير، وهناك إمكانية لتطوير الفريق لياقيًّا، لكن هذا ليس وقتها. ومع ضغط المباريات، والأرقام التي نشاهدها، نحن نرى أن اللاعبين يقدمون أداء جيدًا".