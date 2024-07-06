الرباع السعودي البارالمبي "عدنان سعيد" ينتزع بطاقة التأهل إلى بارالمبياد باريس

يذكر أن الرباع السعودي البارالمبي "عدنان نور سعيد" سبق أن حقق العديد من الإنجازات القارية والعالمية، كان من ضمنها تحقيقه لذهبية وزن 49 كجم في بطولة العالم للشباب، والتي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة شهر أغسطس من العام الماضي.