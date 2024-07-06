الرباع السعودي البارالمبي "عدنان سعيد" ينتزع بطاقة التأهل إلى بارالمبياد باريس

تأهّل الرباع السعودي البارالمبي "عدنان نور سعيد" لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في وزن 49 كجم، بعد أن رفع وزن 158 كجم مسجّلًا تأهّله بشكل رسمي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 نهاية أغسطس المقبل.
وجاء تأهل عدنان من خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي احتضنت منافساتها دولة جورجيا التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين؛ كونها آخر محطات التأهل إلى البارالمبياد.
يذكر أن الرباع السعودي البارالمبي "عدنان نور سعيد" سبق أن حقق العديد من الإنجازات القارية والعالمية، كان من ضمنها تحقيقه لذهبية وزن 49 كجم في بطولة العالم للشباب، والتي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة شهر أغسطس من العام الماضي.
وبتأهّل عدنان ارتفع عدد اللاعبين السعوديين المتأهلين رسميًّا لدورة الألعاب البارالمبية إلى 6؛ وهم خماسي المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبي: عبدالرحمن القرشي، وحسن دوشي، واللذان تأهلا لدورة الألعاب البارالمبية في يوليو 2023، ونور الصناع، وسارة الجمعة، وعلي النخلي، اللذين تأهلوا الأسبوع الماضي.