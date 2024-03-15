دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتفاق مع الطائي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع شقيقه الطائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة حائل.