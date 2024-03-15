دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتفاق مع الطائي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع شقيقه الطائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة حائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدف لكل منهما.
هدفا المباراة سجلهما إيكامبي للاتفاق في الدقيقة الـ18 قبل أن يتعادل ميسيدان للطائي في الدقيقة الـ45+4.
وبتلك النتيجة يرفع الاتفاق رصيده من النقاط عند النقطة الـ35 في المركز السادس، كما رفع الطائي هو الآخر رصيده عند النقطة الـ22 في المركز السادس عشر.