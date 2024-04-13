"بونو": محظوظ لوجودي فى الهلال وأريد الفوزَ معه بكل شيء ونيمار لاعب ساحر
أكّد المغربيُّ "ياسين بونو" حارس مرمى نادي الهلال، أنه محظوظ لوجوده في نادٍ مثل الهلال، مشدّدًا على أنه يشعر بالسعادة لوجوده بالفريق.
وقال "بونو" في تصريحات لصحيفة "ABola": "واجهت أنا وعائلتي مشاكل في السنة الأخيرة مع إشبيلية، ولم تعد لدي القوة لأقدم لهم المزيد؛ لذلك لم أستطع الاستمرار هناك وكنت بحاجة إلى التجديد في مسيرتي الرياضية".
وأضاف الحارس المغربي: "تلقّيت عروضًا من ريال مدريد وبايرن وباريس سان جيرمان، ولكن كان خيارى الأساسي هو الانضمام إلى الهلال".
واستطرد ياسين حديثه: "أشعر بالمسؤولية لبذل قصارى جهدي تجاه فريقي، وهدفي هو الفوز في الهلال، وأرغب في الفوز بكل شيء، وترك بصمة مع النادي والبلد وفي هذه القارة؛ لأن الدوري السعودي ينمو سريعًا، ومستواه يرتفع أكثر وأكثر".
وأكمل "بونو" بالحديث عن نيمار زميله بالفريق قائلًا: "نيمار بالطبع لاعب وشخص رائع، ومن الجيد أن تتدرّب معه كل يوم، وأتمنّى له العودة فى أقرب وقت؛ لأنه لاعب يسحرنا جميعًا".