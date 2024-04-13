"بونو": محظوظ لوجودي فى الهلال وأريد الفوزَ معه بكل شيء ونيمار لاعب ساحر

وقال "بونو" في تصريحات لصحيفة "ABola": "واجهت أنا وعائلتي مشاكل في السنة الأخيرة مع إشبيلية، ولم تعد لدي القوة لأقدم لهم المزيد؛ لذلك لم أستطع الاستمرار هناك وكنت بحاجة إلى التجديد في مسيرتي الرياضية".