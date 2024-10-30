"الغامدي" و"الصحفي" يقودان "بيرشكوت" لدور الـ 16 من كأس بلجيكا

أسهم الثنائي السعودي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، المحترفان في صفوف بيرشكوت، في فوز فريقهما على رويال دي لييج بنتيجة 3-1 والتأهل لدور الـ 16 من كأس بلجيكا.