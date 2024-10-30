رياضة
"الغامدي" و"الصحفي" يقودان "بيرشكوت" لدور الـ 16 من كأس بلجيكا
أسهم الثنائي السعودي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، المحترفان في صفوف بيرشكوت، في فوز فريقهما على رويال دي لييج بنتيجة 3-1 والتأهل لدور الـ 16 من كأس بلجيكا.
ودفع مدرب بيرشكوت بثنائي المنتخب السعودي فيصل الغامدي ومروان الصحفي في المباراة من بدايتها، ونجح الصحفي في صناعة الهدف الأول لفريقه.
وجاءت أهداف فريق بيرشكوت عن طريق أنطوان كولاسان في الدقيقة 7، وتيبو فيرليندن في الدقيقة 56، وكيتا في الدقيقة 58.
وسجل أبيان أرسلان الهدف الوحيد لفريق رويال دي لييج في الدقيقة 60.