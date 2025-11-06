أليسون لي تشارك في "أرامكو – شينزن" وتؤكد حضور المرأة في الجولف

وقالت أليسون لي: "لم أرغب في العودة للملاعب لمجرد المشاركة، بل أردت أن أعود وأنا قادرة على المنافسة"، موضحةً أنها كانت قريبة من الفوز في أكثر من مناسبة خلال نهاية موسم 2023 ضمن جولة LPGA، وأضافت أن موسم 2024 شهد أداءً قويًا تخلله تمثيلها لفريق كأس سولهايم، مؤكدة أنها ستبذل كل ما بوسعها خلال العامين المقبلين لتحقيق الفوز مجددًا.