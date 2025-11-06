أليسون لي تشارك في "أرامكو – شينزن" وتؤكد حضور المرأة في الجولف
تشهد بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، ختام موسم البطولات لعام 2025، حيث تواصل اللاعبة الأمريكية أليسون لي تقديم أداء لافت يعكس حضورها القوي في منافسات الجولة، ورسالتها التي تجمع بين مفاهيم القوة، والأمومة، والتطور الشخصي داخل وخارج الملعب.
وتُقام البطولة على ملاعب نادي "ميشن هيلز" الشهير عالميًا خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، بمجموع جوائز يبلغ مليوني دولار أمريكي، وبمشاركة نخبة من أبرز نجمات الجولف حول العالم، من بينهن موني هي، ورونينغ ين، وليو يو، وآنا هوانغ، في تأكيد على التطور المتواصل لرياضة الجولف النسائية عالميًا.
وتشارك أليسون لي في البطولة إلى جانب مجموعة من أبرز اللاعبات المحترفات، مواصلة أداءها المميز في الجولة، في ختام مرتقب لموسم السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2025.
وقالت أليسون لي: "لم أرغب في العودة للملاعب لمجرد المشاركة، بل أردت أن أعود وأنا قادرة على المنافسة"، موضحةً أنها كانت قريبة من الفوز في أكثر من مناسبة خلال نهاية موسم 2023 ضمن جولة LPGA، وأضافت أن موسم 2024 شهد أداءً قويًا تخلله تمثيلها لفريق كأس سولهايم، مؤكدة أنها ستبذل كل ما بوسعها خلال العامين المقبلين لتحقيق الفوز مجددًا.
ويشكّل حضور أليسون لي في بطولة أرامكو – شينزن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدًا على تنامي دور المرأة في رياضة الجولف العالمية، وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أعلى مستويات اللعبة.