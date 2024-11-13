ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.. انطلاق منافسات "جولة الرياض" من جولات الجياد العربية

انطلقت اليوم "الأربعاء" أولى منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD".
وأُقيمت اليوم ستة أشواط، الأول والثاني شوطين مخصصين للمهرات أعمار سنة، الثالث والرابع شوطين مخصصين أمهار أعمار سنة، والخامس والسادس شوطين مخصصين للمهرات أعمار سنتين.
ويتضمن برنامج الغد "اليوم الثاني" إقامة 5 أشواط، الأول شوط مخصص "أمهار" أعمار سنتين، الثاني شوط مخصص "مهرات" أعمار 3 سنوات، الثالث شوط مخصص "أمهار" أعمار 3 سنوات، والرابع والخامس شوط مخصص للأفراس من 4 سنوات إلى 6 سنوات إضافة إلى تكريم الرعاة.
وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.
وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحًا لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.
وتأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وصاحب اليوم الأول فعاليّات متنوعة في منطقة الفعاليّات المصاحبة التي تضم مطاعم ومقاهي متنوعة وألعاب أطفال مختلفة إضافة إلى جلسات عائلية وخدمات عامة.