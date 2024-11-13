ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.. انطلاق منافسات "جولة الرياض" من جولات الجياد العربية

وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.