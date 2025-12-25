غدًا.. انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض

برنامج سباقات السبت:

كأس الإمام محمد بن سعود (1200م، 900 ألف ريال) – المرشحون: جهدون، انهمر، سودد.

سيف الإمام تركي بن عبدالله (فئة ثالثة – محلي، 1600م، 900 ألف ريال – خيل عربية) – أبرز المشاركين: نجيب الزمان، نديم الملوك، وأربي دو غلاس.

كأس الملك فهد بن عبدالعزيز للأفراس (فئة أولى – محلي، 1600م، 800 ألف ريال) – المرشحات: تقارير، متكملة، تمادي.

كأس الملك خالد بن عبدالعزيز (فئة أولى – محلي، 1800م، 800 ألف ريال) – يبرز: متضبطة، بدر السماوي، وهجان.

كأس الملك فيصل (ليستد، 1600م، 800 ألف ريال) – المرشحون: ستار أوف وندر، وقتكوأنكل.