غدًا.. انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض

ينطلق غدًا الجمعة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، ضمن حفلات الأسبوع الحادي عشر من الموسم السباقي، في واحدة من أبرز المحطات الفروسية على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لهذا المهرجان، وما يمثله من تخليد لرموز الوطن وإرثهم في دعم الفروسية وسباقات الخيل.
وأكد سموه أن المهرجان يحظى باهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – نظرًا لما يحمله من دلالات وطنية، وارتباطه بأبناء المؤسس - طيب الله ثراه - الذين كان لهم دور بارز في مسيرة بناء المملكة.
وأوضح الأمير بندر أن أمسيتي المهرجان تمثلان حدثًا ملكيًا عالمي المستوى، يضاهي أكبر سباقات الخيل في التنظيم والمكانة الدولية.
برنامج سباقات الجمعة:
كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز (فئة ثانية – محلي، 1600م، جائزة 700 ألف ريال) – أبرز المرشحين: ليونيل، مهلي، وجارف.
كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي، 1800م، 500 ألف ريال) – المرشحات: نوافع، بنت فرح، وأنا خليجية.
كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي، 2000م، 700 ألف ريال) – أبرز المشاركات: دانسديسير، أميرة الزمان، الخنساء.
كأس الملك عبدالله (فئة أولى – محلي، 1600م، 800 ألف ريال) – يبرز: ذياف، القصطلي، راعي الثمينة.
برنامج سباقات السبت:
كأس الإمام محمد بن سعود (1200م، 900 ألف ريال) – المرشحون: جهدون، انهمر، سودد.
سيف الإمام تركي بن عبدالله (فئة ثالثة – محلي، 1600م، 900 ألف ريال – خيل عربية) – أبرز المشاركين: نجيب الزمان، نديم الملوك، وأربي دو غلاس.
كأس الملك فهد بن عبدالعزيز للأفراس (فئة أولى – محلي، 1600م، 800 ألف ريال) – المرشحات: تقارير، متكملة، تمادي.
كأس الملك خالد بن عبدالعزيز (فئة أولى – محلي، 1800م، 800 ألف ريال) – يبرز: متضبطة، بدر السماوي، وهجان.
كأس الملك فيصل (ليستد، 1600م، 800 ألف ريال) – المرشحون: ستار أوف وندر، وقتكوأنكل.
كأس الملك سعود (ليستد، 2000م، 800 ألف ريال) – أبرز المشاركين: هقيت، ثوندير سكول، مايفرانكل.
ويُعد هذا المهرجان محطة سنوية بارزة تجمع نخبة ملاك وجياد المملكة في سباقات تنافسية تعكس عراقة الفروسية السعودية، وتعزز مكانة الرياض على خارطة السباقات العالمية.