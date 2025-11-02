رياضة

رئيس جولات لونجين: ليلة الرياض كانت احتفالية وعاطفية ومليئة بالإثارة

وصف الختام بالاستثنائي في موسم لا يُنسى
رئيس جولات لونجين: ليلة الرياض كانت احتفالية وعاطفية ومليئة بالإثارة
تم النشر في

أشاد جان توبس، رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، بجولة الرياض الختامية لموسم 2025، واصفًا إياها بـ"الاحتفالية والعاطفية" ومؤكدًا أنها كانت ختامًا مثاليًا لموسم استثنائي لن يُنسى.

وقال توبس عقب الجولة التي احتضنها مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، بمشاركة 40 فارسًا وفارسة من 19 دولة و17 فريقًا في دوري الأبطال، إن الأجواء كانت مذهلة، وامتزجت فيها الرياضة بالحداثة، لتشكل مشهدًا آسرًا جمع بين الأناقة والابتكار والتميّز.

عرض عالمي مذهل

وأضاف: "شهد موسم 2025 أداءً استثنائيًا من الفرسان، وظهور نجوم جدد، وثباتًا عالي المستوى في جميع الجولات، من الدوحة إلى شنغهاي، ومن موناكو إلى روما، وختامًا بالرياض، التي قدّمت عرضًا رائعًا لقفز الحواجز يعكس أفضل ما في رياضتنا".

شكر للمنظمين والداعمين

وخصّ توبس بالشكر الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة المحلية في الرياض على الدعم وكرم الضيافة، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يتطلب جهدًا جماعيًا كبيرًا خلف الكواليس، وقال: "شركاؤنا كانوا أساسًا في نجاح الجولة، ومعًا نواصل الارتقاء بمعايير قفز الحواجز عالميًا".

موسم للتاريخ

وختم تصريحه بالقول: "استقطبت جولة الرياض الختامية نخبة الجياد والفرسان من مختلف أنحاء العالم، وسط حشود جماهيرية كبيرة، شهدت عرضًا مذهلًا في الدقة والقوة والأداء، لتُختتم بها منافسات 2025 بحماسٍ كبير، وموسم يبقى في الذاكرة".

جولات لونجين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org