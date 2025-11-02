رئيس جولات لونجين: ليلة الرياض كانت احتفالية وعاطفية ومليئة بالإثارة

وأضاف: "شهد موسم 2025 أداءً استثنائيًا من الفرسان، وظهور نجوم جدد، وثباتًا عالي المستوى في جميع الجولات، من الدوحة إلى شنغهاي، ومن موناكو إلى روما، وختامًا بالرياض، التي قدّمت عرضًا رائعًا لقفز الحواجز يعكس أفضل ما في رياضتنا".