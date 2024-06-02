لتدعيم صفوف النصر.. "كريستيانو رونالدو" يسعى لضم هؤلاء النجوم للفريق

يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، في جلب عدد من نجوم الدوري الأوروبي في الموسم القادم إلى فريقه.
ووفقًا لما أكدته صحيفة "ماركا" فإن النجم البرتغالي يرغب في جلب فرناندو هييرو المدير الرياضي، وكاسيميرو مدافع مانشستر يونايتد، وناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن ناتشو تَلقى بالفعل مكالمة هاتفية من المهاجم البرتغالي في الأيام الأخيرة لإقناعه بالانتقال إلى النصر.
وأفادت الصحيفة بأن كاسيميرو الذي يستهدفه أيضًا رونالدو، وبعد نهاية الموسم الذي عاشه في مانشستر يونايتد؛ قد يفكر في خوض تجربة جديدة ويمكن أن يكون النصر وجهة جيدة، إلى جانب صديقه البرتغالي.
وذكرت تقارير صحفية بالأمس عن توصل نادي النصر لاتفاق مع الإسباني فرناندو هييرو، من أجل تولي منصب المدير الرياضي للفريق بالفترة المقبلة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناتشو يرغب في الرحيل عن الريال بعد مسيرة 23 عامًا، وخوض تجربة جديدة إما باللعب في السعودية أو الدوري الأمريكي. وانضم ناتشو البالغ من العمر 34 عامًا الذي يلعب في مركز الدفاع لريال مدريد الإسباني في سبتمبر 2012، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2013.