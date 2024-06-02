لتدعيم صفوف النصر.. "كريستيانو رونالدو" يسعى لضم هؤلاء النجوم للفريق

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناتشو يرغب في الرحيل عن الريال بعد مسيرة 23 عامًا، وخوض تجربة جديدة إما باللعب في السعودية أو الدوري الأمريكي. وانضم ناتشو البالغ من العمر 34 عامًا الذي يلعب في مركز الدفاع لريال مدريد الإسباني في سبتمبر 2012، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2013.