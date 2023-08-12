تَعَرّف على التشكيلة الأساسية للهلال والنصر.. في نهائي بطولة الملك سلمان

أعلن مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس" عن القائمة الرئيسية التي سيدخل بها المباراة النهائية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 أمام غريمه التقليدي النصر، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.