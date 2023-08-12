تَعَرّف على التشكيلة الأساسية للهلال والنصر.. في نهائي بطولة الملك سلمان

أعلن مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس" عن القائمة الرئيسية التي سيدخل بها المباراة النهائية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 أمام غريمه التقليدي النصر، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
محمد العويس (حراسة المرمى)، سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبين نيفيز، ميشايل ديلغادو، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم.
في المقابل كشف البرتغالي "كاسترو" المدير الفني لفريق النصر عن القائمة الأساسية لفريقه.
وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد الدولي السنغالي ساديو ماني، على رأس تشكيلة النصر لمواجهة الهلال، والتي جاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: نواف العقيدي
في خط الدفاع: عبدالإله العمري، سلطان الغنام، علي لاجامي، أليكس تيليس.
في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالله الخيبري.
في الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.